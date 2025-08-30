Draft मूल्य (DRAFT)
-0.24%
+0.06%
-7.76%
-7.76%
Draft (DRAFT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DRAFT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DRAFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00180814 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DRAFT में -0.24%, 24 घंटों में +0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Draft का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DRAFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.60K है.
आज के दिन के दौरान, Draft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Draft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Draft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Draft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.06%
|30 दिन
|$ 0
|+14.81%
|60 दिन
|$ 0
|+66.26%
|90 दिन
|$ 0
|--
Draft fun: The Future of Fantasy Sports - We’re Bringing DFS to Web3! Draft fun is transforming daily fantasy sports (DFS) by bringing it to Web3. It’s simple: predict whether your favorite players will do more or less than their projected stats—like Joe Burrow throwing for over 300 yards or Messi scoring a goal—and win up to 100x your entry fee. With fast cashouts, a wide variety of sports (NFL, NBA, soccer, and more), and a community-driven approach, Draft fun makes sports betting fun, easy, and rewarding. Built on blockchain, it combines the excitement of DFS with the transparency and innovation of Web3. Whether you’re a die-hard fan or just love the thrill of the game, Draft fun is where sports, tech, and big wins come together. Welcome to the future of fantasy sports.
