Dracarys Token का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.DRA का मार्केट कैप 19,836.34 USD है. भारत में DRA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DRA की अधिक जानकारी

DRA प्राइस की जानकारी

DRA क्या है

DRA आधिकारिक वेबसाइट

DRA टोकन का अर्थशास्त्र

DRA प्राइस का पूर्वानुमान

Dracarys Token लोगो

Dracarys Token मूल्य (DRA)

गैर-सूचीबद्ध

1 DRA से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dracarys Token (DRA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:49:35 (UTC+8)

Dracarys Token का आज का मूल्य

आज Dracarys Token (DRA) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा DRA से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति DRA है.

$ 19,836.34 के मार्केट कैप के अनुसार Dracarys Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 577.00B DRA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DRA की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00000345 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DRA में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Dracarys Token (DRA) मार्केट की जानकारी

$ 19.84K
$ 19.84K$ 19.84K

--
----

$ 19.84K
$ 19.84K$ 19.84K

577.00B
577.00B 577.00B

577,000,000,000.0
577,000,000,000.0 577,000,000,000.0

Dracarys Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DRA की मार्केट में उपलब्ध राशि 577.00B है, कुल आपूर्ति 577000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.84K है.

Dracarys Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000345
$ 0.00000345$ 0.00000345

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dracarys Token (DRA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dracarys Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dracarys Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dracarys Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dracarys Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-44.47%
60 दिन$ 0-49.62%
90 दिन$ 0--

Dracarys Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Dracarys Token (DRA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DRA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Dracarys Token (DRA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Dracarys Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Dracarys Token की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DRA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Dracarys Tokenप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Dracarys Token (DRA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dracarys Token

2030 में 1 Dracarys Token का मूल्य कितना होगा?
अगर Dracarys Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Dracarys Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:49:35 (UTC+8)

Dracarys Token (DRA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Dracarys Token के बारे में और जानें

अस्वीकरण

