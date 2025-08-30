Dox Squad मूल्य (DOX)
Dox Squad (DOX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dox Squad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 893.07M है, कुल आपूर्ति 893065799.90385 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.51K है.
आज के दिन के दौरान, Dox Squad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dox Squad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dox Squad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dox Squad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+7.35%
|60 दिन
|$ 0
|+25.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.
Dox Squad (DOX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
