Douglas Adams मूल्य (HHGTTG)
--
-3.19%
+2.40%
+2.40%
Douglas Adams (HHGTTG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HHGTTG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HHGTTG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HHGTTG में --, 24 घंटों में -3.19%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Douglas Adams का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HHGTTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 987.68B है, कुल आपूर्ति 987678985570.0579 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.38K है.
आज के दिन के दौरान, Douglas Adams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Douglas Adams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Douglas Adams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Douglas Adams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.19%
|30 दिन
|$ 0
|+5.12%
|60 दिन
|$ 0
|+50.16%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Douglas Adams $HHGTTG Token: The Ultimate Tribute to a Sci-Fi Legend! In the ever-expanding universe of cryptocurrency, a new star has emerged to honor the wit and wisdom of Douglas Adams, a visionary whose work continues to inspire legions of fans, including tech mogul Elon Musk. As Musk's favorite idol, Adams has been referenced multiple times in Musk's tweets, celebrating his ingenious contributions to science fiction and his profound impact on the culture of innovation. Now, the community of believers in the power of humor, technology, and the profound questions of life, the universe, and everything, can come together to support the Douglas Adams $HHGTTG Token. Here's what makes $HHGTTG stand out in the crypto cosmos: As Elon Musk's Grok AI and other advanced technologies pave the way for a future where life imitates art, the $HHGTTG Token emerges as a celebration of Douglas Adams' enduring legacy. It's a token that doesn't just speculate on value—it carries the weight of a cultural phenomenon. Grab your towel, join the $HHGTTG community, and become part of the galactic tribute to Douglas Adams—a token truly worth hoarding in your electronic thumb. Because as we know, the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything may just be 42, but the journey there is priceless.
