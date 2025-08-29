Y2K की अधिक जानकारी

Dotcom मूल्य (Y2K)

1 Y2K से USD लाइव प्राइस:

$0.00447487
-14.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Dotcom (Y2K) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:35:37 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00439951
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00526682
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00439951
$ 0.00526682
$ 0.03458572
$ 0.00053816
-2.90%

-14.97%

-7.17%

-7.17%

Dotcom (Y2K) रियल-टाइम प्राइस $0.00447785 है. पिछले 24 घंटों में, Y2K ने $ 0.00439951 के कम और $ 0.00526682 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. Y2K की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03458572 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00053816 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में Y2K में -2.90%, 24 घंटों में -14.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dotcom (Y2K) मार्केट की जानकारी

$ 4.52M
--
$ 4.52M
1.01B
1,008,949,778.212319
Dotcom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. Y2K की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.01B है, कुल आपूर्ति 1008949778.212319 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.52M है.

Dotcom (Y2K) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000788967148592581 था.
पिछले 30 दिनों में, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008246466 था.
पिछले 60 दिनों में, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029975077 था.
पिछले 90 दिनों में, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000788967148592581-14.97%
30 दिन$ +0.0008246466+18.42%
60 दिन$ +0.0029975077+66.94%
90 दिन$ 0--

Dotcom (Y2K) क्या है

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Dotcom (Y2K) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Dotcom प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dotcom (Y2K) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dotcom (Y2K) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dotcom के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dotcom प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Y2K लोकल करेंसी में

Dotcom (Y2K) टोकन का अर्थशास्त्र

Dotcom (Y2K) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. Y2K टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dotcom (Y2K) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dotcom (Y2K) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव Y2K प्राइस 0.00447785 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
Y2K से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
Y2K से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00447785 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dotcom का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
Y2K के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.52M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
Y2K की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
Y2K की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.01B USD है.
Y2K की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
Y2K ने 0.03458572 USD की ATH प्राइस हासिल की.
Y2K का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
Y2K ने 0.00053816 USD की ATL प्राइस देखी.
Y2K का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
Y2K के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या Y2K इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष Y2K इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए Y2K का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:35:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.