Dotcom (Y2K) रियल-टाइम प्राइस $0.00447785 है. पिछले 24 घंटों में, Y2K ने $ 0.00439951 के कम और $ 0.00526682 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. Y2K की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03458572 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00053816 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में Y2K में -2.90%, 24 घंटों में -14.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dotcom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. Y2K की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.01B है, कुल आपूर्ति 1008949778.212319 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.52M है.
आज के दिन के दौरान, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000788967148592581 था.
पिछले 30 दिनों में, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008246466 था.
पिछले 60 दिनों में, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029975077 था.
पिछले 90 दिनों में, Dotcom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000788967148592581
|-14.97%
|30 दिन
|$ +0.0008246466
|+18.42%
|60 दिन
|$ +0.0029975077
|+66.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age
Dotcom (Y2K) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. Y2K टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
