Dor (DOR) रियल-टाइम प्राइस $0.00677891 है. पिछले 24 घंटों में, DOR ने $ 0.00635878 के कम और $ 0.00761368 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.386986 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00319155 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOR में +0.16%, 24 घंटों में -10.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dor का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 291.39M है, कुल आपूर्ति 426490445.0829974 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.89M है.
आज के दिन के दौरान, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000834619556640277 था.
पिछले 30 दिनों में, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013881445 था.
पिछले 60 दिनों में, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009369978 था.
पिछले 90 दिनों में, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000834619556640277
|-10.96%
|30 दिन
|$ -0.0013881445
|-20.47%
|60 दिन
|$ +0.0009369978
|+13.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.
