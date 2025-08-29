DOR की अधिक जानकारी

Dor लोगो

Dor मूल्य (DOR)

गैर-सूचीबद्ध

1 DOR से USD लाइव प्राइस:

-10.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dor (DOR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:35:30 (UTC+8)

Dor (DOR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.16%

-10.96%

-14.17%

-14.17%

Dor (DOR) रियल-टाइम प्राइस $0.00677891 है. पिछले 24 घंटों में, DOR ने $ 0.00635878 के कम और $ 0.00761368 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.386986 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00319155 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOR में +0.16%, 24 घंटों में -10.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dor (DOR) मार्केट की जानकारी

Dor का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 291.39M है, कुल आपूर्ति 426490445.0829974 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.89M है.

Dor (DOR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000834619556640277 था.
पिछले 30 दिनों में, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013881445 था.
पिछले 60 दिनों में, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009369978 था.
पिछले 90 दिनों में, Dor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000834619556640277-10.96%
30 दिन$ -0.0013881445-20.47%
60 दिन$ +0.0009369978+13.82%
90 दिन$ 0--

Dor (DOR) क्या है

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Dor प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dor (DOR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dor (DOR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dor के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dor प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DOR लोकल करेंसी में

Dor (DOR) टोकन का अर्थशास्त्र

Dor (DOR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dor (DOR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dor (DOR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DOR प्राइस 0.00677891 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DOR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DOR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00677891 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dor का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DOR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.97M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DOR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 291.39M USD है.
DOR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DOR ने 0.386986 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DOR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DOR ने 0.00319155 USD की ATL प्राइस देखी.
DOR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DOR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DOR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DOR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DOR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:35:30 (UTC+8)

