Dopex Rebate मूल्य (RDPX)
Dopex Rebate (RDPX) रियल-टाइम प्राइस $2.08 है. पिछले 24 घंटों में, RDPX ने $ 2.07 के कम और $ 2.12 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RDPX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 315.58 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.308974 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RDPX में --, 24 घंटों में -1.58%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dopex Rebate का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.84M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RDPX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.36M है, कुल आपूर्ति 2101201.71 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.38M है.
आज के दिन के दौरान, Dopex Rebate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.033461957574458 था.
पिछले 30 दिनों में, Dopex Rebate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1651859040 था.
पिछले 60 दिनों में, Dopex Rebate का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8574791680 था.
पिछले 90 दिनों में, Dopex Rebate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.033461957574458
|-1.58%
|30 दिन
|$ -0.1651859040
|-7.94%
|60 दिन
|$ +0.8574791680
|+41.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
