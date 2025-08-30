Dony Montana मूल्य (DOMO)
-1.58%
-1.58%
-3.77%
-3.77%
Dony Montana (DOMO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOMO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOMO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01257691 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOMO में -1.58%, 24 घंटों में -1.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dony Montana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOMO की मार्केट में उपलब्ध राशि 935.05M है, कुल आपूर्ति 935048951.191809 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.28K है.
आज के दिन के दौरान, Dony Montana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dony Montana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dony Montana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dony Montana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.58%
|30 दिन
|$ 0
|-3.13%
|60 दिन
|$ 0
|+17.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.
Dony Montana (DOMO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOMO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
