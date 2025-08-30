DONUT की अधिक जानकारी

Donut लोगो

Donut मूल्य (DONUT)

गैर-सूचीबद्ध

1 DONUT से USD लाइव प्राइस:

$0.00436018
$0.00436018$0.00436018
-3.80%1D
USD
Donut (DONUT) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-30

Donut (DONUT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00425376
$ 0.00425376$ 0.00425376
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00453567
$ 0.00453567$ 0.00453567
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00425376
$ 0.00425376$ 0.00425376

$ 0.00453567
$ 0.00453567$ 0.00453567

$ 0.093022
$ 0.093022$ 0.093022

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-3.93%

-8.78%

-8.78%

Donut (DONUT) रियल-टाइम प्राइस $0.00435718 है. पिछले 24 घंटों में, DONUT ने $ 0.00425376 के कम और $ 0.00453567 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DONUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.093022 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DONUT में -0.24%, 24 घंटों में -3.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Donut (DONUT) मार्केट की जानकारी

$ 908.84K
$ 908.84K$ 908.84K

--
----

$ 991.30K
$ 991.30K$ 991.30K

208.39M
208.39M 208.39M

227,302,502.5553736
227,302,502.5553736 227,302,502.5553736

Donut का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 908.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DONUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 208.39M है, कुल आपूर्ति 227302502.5553736 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 991.30K है.

Donut (DONUT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Donut का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000178489563574245 था.
पिछले 30 दिनों में, Donut का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009055919 था.
पिछले 60 दिनों में, Donut का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006102352 था.
पिछले 90 दिनों में, Donut का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003565914600663462 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000178489563574245-3.93%
30 दिन$ +0.0009055919+20.78%
60 दिन$ -0.0006102352-14.00%
90 दिन$ -0.003565914600663462-45.00%

Donut (DONUT) क्या है

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Donut (DONUT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Donut प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Donut (DONUT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Donut (DONUT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Donut के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Donut प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DONUT लोकल करेंसी में

Donut (DONUT) टोकन का अर्थशास्त्र

Donut (DONUT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DONUT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Donut (DONUT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Donut (DONUT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DONUT प्राइस 0.00435718 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DONUT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DONUT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00435718 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Donut का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DONUT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 908.84K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DONUT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DONUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 208.39M USD है.
DONUT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DONUT ने 0.093022 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DONUT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DONUT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DONUT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DONUT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DONUT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DONUT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DONUT का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-30

