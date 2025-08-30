DONT coin मूल्य (DONT)
DONT coin (DONT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DONT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DONT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DONT में +0.36%, 24 घंटों में -5.27%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DONT coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DONT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999961759.964947 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.21K है.
आज के दिन के दौरान, DONT coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DONT coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DONT coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DONT coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.27%
|30 दिन
|$ 0
|+4.85%
|60 दिन
|$ 0
|+37.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
$DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape.
