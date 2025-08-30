DTC की अधिक जानकारी

Donald Toad Coin मूल्य (DTC)

1 DTC से USD लाइव प्राइस:

$0.00285323
-6.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Donald Toad Coin (DTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:45:41 (UTC+8)

Donald Toad Coin (DTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00283515
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0030392
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00283515
$ 0.0030392
$ 0.00488496
$ 0
+0.56%

-6.05%

-7.03%

-7.03%

Donald Toad Coin (DTC) रियल-टाइम प्राइस $0.00285323 है. पिछले 24 घंटों में, DTC ने $ 0.00283515 के कम और $ 0.0030392 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00488496 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DTC में +0.56%, 24 घंटों में -6.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Donald Toad Coin (DTC) मार्केट की जानकारी

$ 196.87K
--
$ 196.87K
69.00M
68,999,701.0
Donald Toad Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 196.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.00M है, कुल आपूर्ति 68999701.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 196.87K है.

Donald Toad Coin (DTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Donald Toad Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000183941770679313 था.
पिछले 30 दिनों में, Donald Toad Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004810308 था.
पिछले 60 दिनों में, Donald Toad Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018757088 था.
पिछले 90 दिनों में, Donald Toad Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006843639966305397 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000183941770679313-6.05%
30 दिन$ +0.0004810308+16.86%
60 दिन$ +0.0018757088+65.74%
90 दिन$ +0.0006843639966305397+31.55%

Donald Toad Coin (DTC) क्या है

Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Donald Toad Coin (DTC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Donald Toad Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Donald Toad Coin (DTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Donald Toad Coin (DTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Donald Toad Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Donald Toad Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DTC लोकल करेंसी में

Donald Toad Coin (DTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Donald Toad Coin (DTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Donald Toad Coin (DTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Donald Toad Coin (DTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DTC प्राइस 0.00285323 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00285323 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Donald Toad Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 196.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.00M USD है.
DTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DTC ने 0.00488496 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DTC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:45:41 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.