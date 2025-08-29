DOLR AI मूल्य (DOLR)
DOLR AI (DOLR) रियल-टाइम प्राइस $0.00317855 है. पिछले 24 घंटों में, DOLR ने $ 0.00310733 के कम और $ 0.00321487 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOLR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01501878 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0027657 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOLR में --, 24 घंटों में +0.43%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DOLR AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOLR की मार्केट में उपलब्ध राशि 653.51M है, कुल आपूर्ति 1057746056.702309 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.36M है.
आज के दिन के दौरान, DOLR AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DOLR AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010414382 था.
पिछले 60 दिनों में, DOLR AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017694263 था.
पिछले 90 दिनों में, DOLR AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00597850790845 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.43%
|30 दिन
|$ -0.0010414382
|-32.76%
|60 दिन
|$ -0.0017694263
|-55.66%
|90 दिन
|$ -0.00597850790845
|-65.28%
Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.
