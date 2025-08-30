Dolphin Agent मूल्य (DOLA)
Dolphin Agent (DOLA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOLA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00420661 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOLA में --, 24 घंटों में -6.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dolphin Agent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.37K है.
आज के दिन के दौरान, Dolphin Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dolphin Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dolphin Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dolphin Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.56%
|30 दिन
|$ 0
|-27.28%
|60 दिन
|$ 0
|-7.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dolphin Agent leverages the power of AI with a continuously updated training model and the inherent transparency of blockchain to develop a robust and democratic project framework. By democratizing the AI development process and lowering the barriers to entry found in traditional systems, Dolphin Agent ensures equal access for individuals, businesses, and communities to co-create the future of AI.
Dolphin Agent (DOLA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOLA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
