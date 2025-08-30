DOC की अधिक जानकारी

Dollar On Chain लोगो

Dollar On Chain मूल्य (DOC)

गैर-सूचीबद्ध

1 DOC से USD लाइव प्राइस:

$0.993256
$0.993256$0.993256
-0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dollar On Chain (DOC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:23:31 (UTC+8)

Dollar On Chain (DOC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.989725
$ 0.989725$ 0.989725
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.989725
$ 0.989725$ 0.989725

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 0.943533
$ 0.943533$ 0.943533

-0.02%

-0.56%

-0.77%

-0.77%

Dollar On Chain (DOC) रियल-टाइम प्राइस $0.993256 है. पिछले 24 घंटों में, DOC ने $ 0.989725 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.071 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.943533 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOC में -0.02%, 24 घंटों में -0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dollar On Chain (DOC) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 4.16M
$ 4.16M$ 4.16M

0.00
0.00 0.00

4,188,366.387976355
4,188,366.387976355 4,188,366.387976355

Dollar On Chain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 4188366.387976355 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.16M है.

Dollar On Chain (DOC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dollar On Chain का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0056080790894605 था.
पिछले 30 दिनों में, Dollar On Chain का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0083154399 था.
पिछले 60 दिनों में, Dollar On Chain का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0037355364 था.
पिछले 90 दिनों में, Dollar On Chain का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016962564148534 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0056080790894605-0.56%
30 दिन$ -0.0083154399-0.83%
60 दिन$ -0.0037355364-0.37%
90 दिन$ -0.0016962564148534-0.17%

Dollar On Chain (DOC) क्या है

A fully bitcoin-collateralized stablecoin running on Rootstock (an EVM-compatible bircoin L2 blockchain)

Dollar On Chain (DOC) टोकन का अर्थशास्त्र

Dollar On Chain (DOC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dollar On Chain (DOC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dollar On Chain (DOC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DOC प्राइस 0.993256 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DOC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DOC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.993256 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dollar On Chain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DOC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DOC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DOC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
DOC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DOC ने 1.071 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DOC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DOC ने 0.943533 USD की ATL प्राइस देखी.
DOC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DOC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DOC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DOC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DOC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:23:31 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.