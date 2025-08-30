Dojo Protocol मूल्य (DOAI)
-0.09%
-5.28%
-21.25%
-21.25%
Dojo Protocol (DOAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03595159 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOAI में -0.09%, 24 घंटों में -5.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dojo Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 449.38M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 115.96K है.
आज के दिन के दौरान, Dojo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dojo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dojo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dojo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.28%
|30 दिन
|$ 0
|-56.33%
|60 दिन
|$ 0
|-60.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.
Dojo Protocol (DOAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
