Dogy (DOGY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOGY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGY में -1.84%, 24 घंटों में -1.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dogy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88B है, कुल आपूर्ति 999879522221.2959 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.20K है.
आज के दिन के दौरान, Dogy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dogy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dogy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dogy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.61%
|30 दिन
|$ 0
|+9.30%
|60 दिन
|$ 0
|+29.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon!
Dogy (DOGY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOGY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
