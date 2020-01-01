Dogs of Elon (DOE) टोकन का अर्थशास्त्र Dogs of Elon (DOE) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Dogs of Elon (DOE) जानकारी The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. आधिकारिक वेबसाइट: https://dogsofelon.io/ अभी DOE खरीदें!

Dogs of Elon (DOE) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Dogs of Elon (DOE) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 61.60K $ 61.60K $ 61.60K कुल आपूर्ति: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 61.60K $ 61.60K $ 61.60K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.01712076 $ 0.01712076 $ 0.01712076 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.00017641 $ 0.00017641 $ 0.00017641 Dogs of Elon (DOE) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Dogs of Elon (DOE) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Dogs of Elon (DOE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: DOE टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने DOE मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप DOE के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो DOE टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

