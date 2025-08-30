DOGMOM मूल्य (DOGMOM)
--
--
-3.75%
-3.75%
DOGMOM (DOGMOM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOGMOM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGMOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGMOM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -3.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DOGMOM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGMOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 908.71M है, कुल आपूर्ति 908714422.823211 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.59K है.
आज के दिन के दौरान, DOGMOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DOGMOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DOGMOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DOGMOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+3.24%
|60 दिन
|$ 0
|+17.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.
