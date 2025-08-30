Doggo Inu मूल्य (DOGGO)
-3.24%
-11.39%
-11.39%
Doggo Inu (DOGGO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOGGO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGGO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGGO में --, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Doggo Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 119.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 499.92T है, कुल आपूर्ति 499921320000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 119.65K है.
आज के दिन के दौरान, Doggo Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Doggo Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Doggo Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Doggo Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.24%
|30 दिन
|$ 0
|+9.25%
|60 दिन
|$ 0
|+52.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities.
