DogeFather लोगो

DogeFather मूल्य (THE DOGEFATHER)

गैर-सूचीबद्ध

1 THE DOGEFATHER से USD लाइव प्राइस:

-0.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
DogeFather (THE DOGEFATHER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:07:51 (UTC+8)

DogeFather (THE DOGEFATHER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.12%

-0.98%

-25.12%

-25.12%

DogeFather (THE DOGEFATHER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, THE DOGEFATHER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. THE DOGEFATHER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00764183 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में THE DOGEFATHER में -0.12%, 24 घंटों में -0.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DogeFather (THE DOGEFATHER) मार्केट की जानकारी

DogeFather का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 244.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. THE DOGEFATHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 244.21K है.

DogeFather (THE DOGEFATHER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.98%
30 दिन$ 0-29.91%
60 दिन$ 0-44.54%
90 दिन$ 0--

DogeFather (THE DOGEFATHER) क्या है

The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

DogeFather (THE DOGEFATHER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DogeFather प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DogeFather (THE DOGEFATHER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DogeFather (THE DOGEFATHER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DogeFather के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DogeFather प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

THE DOGEFATHER लोकल करेंसी में

DogeFather (THE DOGEFATHER) टोकन का अर्थशास्त्र

DogeFather (THE DOGEFATHER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. THE DOGEFATHER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DogeFather (THE DOGEFATHER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DogeFather (THE DOGEFATHER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव THE DOGEFATHER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
THE DOGEFATHER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
THE DOGEFATHER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DogeFather का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
THE DOGEFATHER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 244.21K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
THE DOGEFATHER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
THE DOGEFATHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
THE DOGEFATHER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
THE DOGEFATHER ने 0.00764183 USD की ATH प्राइस हासिल की.
THE DOGEFATHER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
THE DOGEFATHER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
THE DOGEFATHER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
THE DOGEFATHER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या THE DOGEFATHER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष THE DOGEFATHER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए THE DOGEFATHER का प्राइस का अनुमान देखें.
DogeFather (THE DOGEFATHER) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

