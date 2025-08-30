DogeFather मूल्य (THE DOGEFATHER)
-0.12%
-0.98%
-25.12%
-25.12%
DogeFather (THE DOGEFATHER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, THE DOGEFATHER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. THE DOGEFATHER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00764183 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में THE DOGEFATHER में -0.12%, 24 घंटों में -0.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DogeFather का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 244.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. THE DOGEFATHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 244.21K है.
आज के दिन के दौरान, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DogeFather का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.98%
|30 दिन
|$ 0
|-29.91%
|60 दिन
|$ 0
|-44.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.
DogeFather (THE DOGEFATHER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. THE DOGEFATHER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
