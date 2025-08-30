DOGEC की अधिक जानकारी

DogeCash लोगो

DogeCash मूल्य (DOGEC)

गैर-सूचीबद्ध

1 DOGEC से USD लाइव प्राइस:

$0.00153612
$0.00153612
-0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
DogeCash (DOGEC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:19:32 (UTC+8)

DogeCash (DOGEC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.00%

-0.73%

-34.21%

-34.21%

DogeCash (DOGEC) रियल-टाइम प्राइस $0.00153612 है. पिछले 24 घंटों में, DOGEC ने $ 0.00135669 के कम और $ 0.00191639 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.19 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGEC में -0.00%, 24 घंटों में -0.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -34.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DogeCash (DOGEC) मार्केट की जानकारी

DogeCash का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.83M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.26K है.

DogeCash (DOGEC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DogeCash का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DogeCash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007390422 था.
पिछले 60 दिनों में, DogeCash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002489380 था.
पिछले 90 दिनों में, DogeCash का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006739336648989623 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.73%
30 दिन$ +0.0007390422+48.11%
60 दिन$ +0.0002489380+16.21%
90 दिन$ -0.0006739336648989623-30.49%

DogeCash (DOGEC) क्या है

DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance.

DogeCash (DOGEC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DogeCash प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DogeCash (DOGEC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DogeCash (DOGEC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DogeCash के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DogeCash प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DOGEC लोकल करेंसी में

DogeCash (DOGEC) टोकन का अर्थशास्त्र

DogeCash (DOGEC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOGEC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DogeCash (DOGEC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DogeCash (DOGEC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DOGEC प्राइस 0.00153612 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DOGEC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DOGEC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00153612 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DogeCash का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DOGEC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DOGEC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DOGEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.83M USD है.
DOGEC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DOGEC ने 4.19 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DOGEC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DOGEC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DOGEC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DOGEC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DOGEC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DOGEC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DOGEC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:19:32 (UTC+8)

