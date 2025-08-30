Doge Mascot Shibu मूल्य (SHIBU)
Doge Mascot Shibu (SHIBU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIBU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIBU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01318311 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIBU में +0.24%, 24 घंटों में -4.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Doge Mascot Shibu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 99.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIBU की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.79M है, कुल आपूर्ति 999786309.954846 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 99.78K है.
आज के दिन के दौरान, Doge Mascot Shibu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Doge Mascot Shibu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Doge Mascot Shibu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Doge Mascot Shibu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.78%
|30 दिन
|$ 0
|-33.50%
|60 दिन
|$ 0
|-33.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.
Doge Mascot Shibu (SHIBU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIBU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
