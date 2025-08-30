Doge Marley मूल्य (MARLEY)
Doge Marley (MARLEY) रियल-टाइम प्राइस $0.00002228 है. पिछले 24 घंटों में, MARLEY ने $ 0.00002206 के कम और $ 0.00002316 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MARLEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00733535 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001559 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MARLEY में --, 24 घंटों में -3.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Doge Marley का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MARLEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 999100996.0011028 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.26K है.
आज के दिन के दौरान, Doge Marley का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Doge Marley का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006061 था.
पिछले 60 दिनों में, Doge Marley का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000057468 था.
पिछले 90 दिनों में, Doge Marley का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.54%
|30 दिन
|$ +0.0000006061
|+2.72%
|60 दिन
|$ +0.0000057468
|+25.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
Doge Marley Coin embodies a finance revolution, blending the joy of the Doge meme with Bob Marley's legacy, powered by blockchain. It's more than a currency; it's a movement towards a fun, inclusive financial future. Join us in building a community where humor, growth, and unity lead to success. Let's redefine finance together. We are by the community for the community. One Love
Doge Marley (MARLEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MARLEY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
