Doge Caucus मूल्य (DOGECAUCUS)
--
--
-11.46%
-11.46%
Doge Caucus (DOGECAUCUS) रियल-टाइम प्राइस $0.03154671 है. पिछले 24 घंटों में, DOGECAUCUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGECAUCUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.58 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01271748 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGECAUCUS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -11.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Doge Caucus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGECAUCUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.55K है.
आज के दिन के दौरान, Doge Caucus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Doge Caucus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0022250714 था.
पिछले 60 दिनों में, Doge Caucus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0192365307 था.
पिछले 90 दिनों में, Doge Caucus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00983222107063482 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0022250714
|+7.05%
|60 दिन
|$ +0.0192365307
|+60.98%
|90 दिन
|$ +0.00983222107063482
|+45.28%
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
