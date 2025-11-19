एक्सचेंजDEX+
Doge Base का आज का लाइव मूल्य 0.00005434 USD है.DOGEBASE का मार्केट कैप 54,160 USD है. भारत में DOGEBASE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DOGEBASE की अधिक जानकारी

DOGEBASE प्राइस की जानकारी

DOGEBASE क्या है

DOGEBASE आधिकारिक वेबसाइट

DOGEBASE टोकन का अर्थशास्त्र

DOGEBASE प्राइस का पूर्वानुमान

Doge Base लोगो

Doge Base मूल्य (DOGEBASE)

गैर-सूचीबद्ध

1 DOGEBASE से USD लाइव प्राइस:

--
----
+0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Doge Base (DOGEBASE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:43:52 (UTC+8)

Doge Base का आज का मूल्य

आज Doge Base (DOGEBASE) का लाइव मूल्य $ 0.00005434 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.26% का बदलाव आया है. मौजूदा DOGEBASE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00005434 प्रति DOGEBASE है.

$ 54,160 के मार्केट कैप के अनुसार Doge Base करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B DOGEBASE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DOGEBASE की ट्रेडिंग $ 0.00005299 (निम्न) और $ 0.00005674 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00162698 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00003027 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DOGEBASE में पिछले एक घंटे में -0.78% और पिछले 7 दिनों में -12.58% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Doge Base (DOGEBASE) मार्केट की जानकारी

$ 54.16K
$ 54.16K

--
--

$ 54.16K
$ 54.16K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Doge Base का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGEBASE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.16K है.

Doge Base की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00005299
$ 0.00005299
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005674
$ 0.00005674
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00005299
$ 0.00005299

$ 0.00005674
$ 0.00005674

$ 0.00162698
$ 0.00162698

$ 0.00003027
$ 0.00003027

-0.78%

+1.26%

-12.58%

-12.58%

Doge Base (DOGEBASE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Doge Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Doge Base का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000387388 था.
पिछले 60 दिनों में, Doge Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Doge Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.26%
30 दिन$ -0.0000387388-71.28%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Doge Base के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Doge Base (DOGEBASE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DOGEBASE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Doge Base (DOGEBASE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Doge Base के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Doge Base की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DOGEBASE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Doge Baseप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

2030 में 1 Doge Base का मूल्य कितना होगा?
अगर Doge Base 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Doge Base के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:43:52 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$194.66

$0.012673

$0.03516

$0.0003530

$0.00000000000000002960

$0.0271

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.