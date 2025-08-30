DOGAI की अधिक जानकारी

DOGAI लोगो

DOGAI मूल्य (DOGAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DOGAI से USD लाइव प्राइस:

$0.0009003
$0.0009003$0.0009003
-9.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DOGAI (DOGAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:51:31 (UTC+8)

DOGAI (DOGAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.010174
$ 0.010174$ 0.010174

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-9.60%

-1.88%

-1.88%

DOGAI (DOGAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOGAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.010174 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGAI में +0.08%, 24 घंटों में -9.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DOGAI (DOGAI) मार्केट की जानकारी

$ 895.43K
$ 895.43K$ 895.43K

--
----

$ 895.43K
$ 895.43K$ 895.43K

999.77M
999.77M 999.77M

999,772,019.8871819
999,772,019.8871819 999,772,019.8871819

DOGAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 895.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999772019.8871819 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 895.43K है.

DOGAI (DOGAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DOGAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DOGAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DOGAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DOGAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-9.60%
30 दिन$ 0+32.75%
60 दिन$ 0+2.91%
90 दिन$ 0--

DOGAI (DOGAI) क्या है

DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

DOGAI (DOGAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DOGAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DOGAI (DOGAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DOGAI (DOGAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DOGAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DOGAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DOGAI लोकल करेंसी में

DOGAI (DOGAI) टोकन का अर्थशास्त्र

DOGAI (DOGAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOGAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DOGAI (DOGAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DOGAI (DOGAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DOGAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DOGAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DOGAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DOGAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DOGAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 895.43K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DOGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DOGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M USD है.
DOGAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DOGAI ने 0.010174 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DOGAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DOGAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DOGAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DOGAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DOGAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DOGAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DOGAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:51:31 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.