dog with apple in mouth (APPLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, APPLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APPLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.071752 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APPLE में -0.33%, 24 घंटों में -5.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
dog with apple in mouth का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 318.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APPLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.68M है, कुल आपूर्ति 999680116.080231 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 318.94K है.
आज के दिन के दौरान, dog with apple in mouth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, dog with apple in mouth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, dog with apple in mouth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, dog with apple in mouth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.96%
|30 दिन
|$ 0
|-9.72%
|60 दिन
|$ 0
|-28.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!
