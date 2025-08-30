Dog Emoji On Solana मूल्य (🐕)
-0.01%
-1.53%
-2.93%
-2.93%
Dog Emoji On Solana (🐕) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 🐕 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 🐕 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01392429 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 🐕 में -0.01%, 24 घंटों में -1.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dog Emoji On Solana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 207.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 🐕 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999965344.674917 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 207.89K है.
आज के दिन के दौरान, Dog Emoji On Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dog Emoji On Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dog Emoji On Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dog Emoji On Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.53%
|30 दिन
|$ 0
|-6.75%
|60 दिन
|$ 0
|-38.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
