Doctor AI मूल्य (DOCTOR)
--
--
+6.51%
+6.51%
Doctor AI (DOCTOR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOCTOR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOCTOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOCTOR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Doctor AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOCTOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.04M है, कुल आपूर्ति 999037281.418787 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.18K है.
आज के दिन के दौरान, Doctor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Doctor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Doctor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Doctor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+0.12%
|60 दिन
|$ 0
|+16.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike.
Doctor AI (DOCTOR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DOCTOR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
