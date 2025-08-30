Do Your Own Research मूल्य (DYOR)
-8.67%
+2.09%
+8.68%
+8.68%
Do Your Own Research (DYOR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DYOR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DYOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0222497 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DYOR में -8.67%, 24 घंटों में +2.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Do Your Own Research का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DYOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 800000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.14K है.
आज के दिन के दौरान, Do Your Own Research का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Do Your Own Research का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Do Your Own Research का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Do Your Own Research का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.09%
|30 दिन
|$ 0
|-2.94%
|60 दिन
|$ 0
|-45.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
A user-friendly app to help you start investing in DeFi & Web3 in seconds. The world of Web3 & DeFi is full of opportunities for everyone to get on board the next high-valued venture at ground zero. But transitioning to Web3 is time-consuming, and it comes with a steep learning curve. This is because the current landscape lacks investor-friendly tools for discovery, investment and decentralized portfolio management. This, together with the effort required to identify & filter out information that is legitimate and useful, makes Web3 a “high-risk” pursuit. Dyor is designed to simplify the DeFi and Web3 investing process, so everybody can discover and invest in high-quality Web3 projects easily. Further, by connecting investors with each other, Dyor drives knowledge sharing, follow-trading and social investing, thus enabling new investors to transact comfortably in the space and make better investments.
