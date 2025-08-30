DND मूल्य (DND)
DND (DND) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DND ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DND में +0.18%, 24 घंटों में -21.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +151.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DND का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 205.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DND की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.35M है, कुल आपूर्ति 999349754.095085 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 205.39K है.
आज के दिन के दौरान, DND का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DND का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DND का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DND का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-21.62%
|30 दिन
|$ 0
|+130.14%
|60 दिन
|$ 0
|+10.47%
|90 दिन
|$ 0
|--
The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs.
