Dmarketplace ($DMP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $DMP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $DMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $DMP में +0.61%, 24 घंटों में -3.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dmarketplace का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 126.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $DMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 137.28K है.
आज के दिन के दौरान, Dmarketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dmarketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dmarketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dmarketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.63%
|30 दिन
|$ 0
|-35.84%
|60 दिन
|$ 0
|-6.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce.
