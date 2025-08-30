STAPT की अधिक जानकारी

Ditto Staked Aptos लोगो

Ditto Staked Aptos मूल्य (STAPT)

गैर-सूचीबद्ध

1 STAPT से USD लाइव प्राइस:

$4.67
$4.67
-4.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Ditto Staked Aptos (STAPT) मूल्य का लाइव चार्ट
Ditto Staked Aptos (STAPT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4.64
$ 4.64
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4.94
$ 4.94
24 घंटे में उच्चतम

$ 4.64
$ 4.64

$ 4.94
$ 4.94

$ 18.76
$ 18.76

$ 2.79
$ 2.79

+0.61%

-4.17%

-10.13%

-10.13%

Ditto Staked Aptos (STAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.67 है. पिछले 24 घंटों में, STAPT ने $ 4.64 के कम और $ 4.94 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.76 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.79 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAPT में +0.61%, 24 घंटों में -4.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ditto Staked Aptos (STAPT) मार्केट की जानकारी

$ 229.89K
$ 229.89K

--
--

$ 229.89K
$ 229.89K

49.29K
49.29K

49,285.0
49,285.0

Ditto Staked Aptos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 229.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.29K है, कुल आपूर्ति 49285.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 229.89K है.

Ditto Staked Aptos (STAPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.203244654093593 था.
पिछले 30 दिनों में, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3084110030 था.
पिछले 60 दिनों में, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.5620293630 था.
पिछले 90 दिनों में, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.596157254571389 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.203244654093593-4.17%
30 दिन$ -0.3084110030-6.60%
60 दिन$ -0.5620293630-12.03%
90 दिन$ -0.596157254571389-11.32%

Ditto Staked Aptos (STAPT) क्या है

Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network.

Ditto Staked Aptos (STAPT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ditto Staked Aptos प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ditto Staked Aptos (STAPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ditto Staked Aptos (STAPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ditto Staked Aptos के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ditto Staked Aptos प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STAPT लोकल करेंसी में

Ditto Staked Aptos (STAPT) टोकन का अर्थशास्त्र

Ditto Staked Aptos (STAPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STAPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ditto Staked Aptos (STAPT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ditto Staked Aptos (STAPT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STAPT प्राइस 4.67 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STAPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STAPT से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.67 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ditto Staked Aptos का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STAPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 229.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.29K USD है.
STAPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STAPT ने 18.76 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STAPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STAPT ने 2.79 USD की ATL प्राइस देखी.
STAPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STAPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STAPT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.