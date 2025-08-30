Ditto Staked Aptos मूल्य (STAPT)
Ditto Staked Aptos (STAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.67 है. पिछले 24 घंटों में, STAPT ने $ 4.64 के कम और $ 4.94 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.76 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.79 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAPT में +0.61%, 24 घंटों में -4.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ditto Staked Aptos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 229.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.29K है, कुल आपूर्ति 49285.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 229.89K है.
आज के दिन के दौरान, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.203244654093593 था.
पिछले 30 दिनों में, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3084110030 था.
पिछले 60 दिनों में, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.5620293630 था.
पिछले 90 दिनों में, Ditto Staked Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.596157254571389 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.203244654093593
|-4.17%
|30 दिन
|$ -0.3084110030
|-6.60%
|60 दिन
|$ -0.5620293630
|-12.03%
|90 दिन
|$ -0.596157254571389
|-11.32%
Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network.
