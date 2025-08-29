Districts मूल्य (DSTRX)
Districts (DSTRX) रियल-टाइम प्राइस $0.04164183 है. पिछले 24 घंटों में, DSTRX ने $ 0.04094998 के कम और $ 0.04875019 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DSTRX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.067029 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02729575 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DSTRX में -0.21%, 24 घंटों में -14.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Districts का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DSTRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 123.05M है, कुल आपूर्ति 125000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.20M है.
आज के दिन के दौरान, Districts का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00705463598867733 था.
पिछले 30 दिनों में, Districts का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0050336144 था.
पिछले 60 दिनों में, Districts का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018615605 था.
पिछले 90 दिनों में, Districts का USD में मूल्य बदलाव $ -0.014710087147227065 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00705463598867733
|-14.48%
|30 दिन
|$ -0.0050336144
|-12.08%
|60 दिन
|$ +0.0018615605
|+4.47%
|90 दिन
|$ -0.014710087147227065
|-26.10%
Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.
