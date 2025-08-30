SN38 की अधिक जानकारी

Distributed Training लोगो

Distributed Training मूल्य (SN38)

गैर-सूचीबद्ध

1 SN38 से USD लाइव प्राइस:

$0.877387
$0.877387
+7.00%1D
USD
Distributed Training (SN38) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:50:57 (UTC+8)

Distributed Training (SN38) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.710098
$ 0.710098
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.96357
$ 0.96357
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.710098
$ 0.710098

$ 0.96357
$ 0.96357

$ 2.14
$ 2.14

$ 0.496926
$ 0.496926

+8.26%

+7.29%

+62.12%

+62.12%

Distributed Training (SN38) रियल-टाइम प्राइस $0.879322 है. पिछले 24 घंटों में, SN38 ने $ 0.710098 के कम और $ 0.96357 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SN38 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.496926 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SN38 में +8.26%, 24 घंटों में +7.29%, तथा पिछले 7 दिनों में +62.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Distributed Training (SN38) मार्केट की जानकारी

$ 2.08M
$ 2.08M

--
--

$ 2.08M
$ 2.08M

2.39M
2.39M

2,385,297.932551223
2,385,297.932551223

Distributed Training का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SN38 की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.39M है, कुल आपूर्ति 2385297.932551223 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.08M है.

Distributed Training (SN38) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Distributed Training का USD में मूल्य बदलाव $ +0.05974 था.
पिछले 30 दिनों में, Distributed Training का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1970017181 था.
पिछले 60 दिनों में, Distributed Training का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3386704286 था.
पिछले 90 दिनों में, Distributed Training का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.05974+7.29%
30 दिन$ +0.1970017181+22.40%
60 दिन$ -0.3386704286-38.51%
90 दिन$ 0--

Distributed Training (SN38) क्या है

Trustless Decentralised Distributed Training

Distributed Training प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Distributed Training (SN38) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Distributed Training (SN38) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Distributed Training के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Distributed Training प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SN38 लोकल करेंसी में

Distributed Training (SN38) टोकन का अर्थशास्त्र

Distributed Training (SN38) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SN38 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Distributed Training (SN38) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Distributed Training (SN38) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SN38 प्राइस 0.879322 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SN38 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SN38 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.879322 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Distributed Training का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SN38 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.08M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SN38 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SN38 की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.39M USD है.
SN38 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SN38 ने 2.14 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SN38 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SN38 ने 0.496926 USD की ATL प्राइस देखी.
SN38 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SN38 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SN38 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SN38 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SN38 का प्राइस का अनुमान देखें.
