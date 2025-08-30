DISTRIBUTE मूल्य (DISTRIBUTE)
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DISTRIBUTE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DISTRIBUTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00707312 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DISTRIBUTE में +0.37%, 24 घंटों में -10.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DISTRIBUTE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 57.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DISTRIBUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.55M है, कुल आपूर्ति 948548675.447016 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.68K है.
आज के दिन के दौरान, DISTRIBUTE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DISTRIBUTE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DISTRIBUTE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DISTRIBUTE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.18%
|30 दिन
|$ 0
|-45.09%
|60 दिन
|$ 0
|-71.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.
