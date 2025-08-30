Dignity Gold मूल्य (DIGAU)
Dignity Gold (DIGAU) रियल-टाइम प्राइस $5.67 है. पिछले 24 घंटों में, DIGAU ने $ 5.6 के कम और $ 5.68 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DIGAU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.22 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.13 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DIGAU में -0.00%, 24 घंटों में +1.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dignity Gold का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DIGAU की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 3000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.02B है.
आज के दिन के दौरान, Dignity Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +0.061899 था.
पिछले 30 दिनों में, Dignity Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2596848660 था.
पिछले 60 दिनों में, Dignity Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2128546350 था.
पिछले 90 दिनों में, Dignity Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +0.255880486138086 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.061899
|+1.10%
|30 दिन
|$ +0.2596848660
|+4.58%
|60 दिन
|$ +0.2128546350
|+3.75%
|90 दिन
|$ +0.255880486138086
|+4.73%
DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset
