DIGIVERSE मूल्य (DIGI)
--
--
+7.16%
+7.16%
DIGIVERSE (DIGI) रियल-टाइम प्राइस $0.01485494 है. पिछले 24 घंटों में, DIGI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DIGI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.16 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01050412 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DIGI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +7.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DIGIVERSE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DIGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.49M है.
आज के दिन के दौरान, DIGIVERSE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DIGIVERSE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012496034 था.
पिछले 60 दिनों में, DIGIVERSE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0045157338 था.
पिछले 90 दिनों में, DIGIVERSE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001199900769884793 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0012496034
|+8.41%
|60 दिन
|$ +0.0045157338
|+30.40%
|90 दिन
|$ +0.001199900769884793
|+8.79%
Digiverse is the world's first and only digital metaverse that creates the perception of virtual reality. It is the single most successful and patented example of instantiating Metaverse environments. Digiverse is an innovative blockchain project that merges virtual and real world, implementing it into the physical world securely and expeditiously. It is not just a concept; it's a reality, occupying 5000 square meters in the Land of Legends and commended by world-renowned figures after their visits. At its core, Digiverse is composed of several main components, including a Metaverse, Digital Identity, Crypto Exchange (Centralised), and DigiTravel. It complements these main components with supporting features such as an NFT Marketplace, Digital NFT Auctions, a Project Incubator, Launchpad, Staking capabilities and a Decentralized Crypto Exchange (DEX). Digiverse's Metaverse is a platform that provides immersive experiences to people through diverse regions, each with unique stories and scenarios. It allows individuals to engage with digital art using all of their senses. Its Digital Identity offers a secure and trustworthy system for digital interactions. The in-built Crypto Exchange provides a venue for swift and safe digital asset trading. DigiTravel integrates traveling experiences within the Metaverse, creating a new realm of tourism. In addition to these, Digiverse develops software products with cutting-edge technologies such as AR, VR, hologram technology, and crypto asset exchange platforms, maintaining company's values like continuous innovation, excellence, and ethical business practices. In short, Digiverse aims to advance the blockchain technology by integrating real-world and virtual phenomena, driven by a commitment to technological innovation, customer satisfaction, and enduring business relationships.
DIGIVERSE (DIGI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
