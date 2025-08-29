DEFIT की अधिक जानकारी

Digital Fitness लोगो

Digital Fitness मूल्य (DEFIT)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEFIT से USD लाइव प्राइस:

$0.072741
$0.072741$0.072741
-4.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Digital Fitness (DEFIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:34:39 (UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.07179
$ 0.07179$ 0.07179
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.076197
$ 0.076197$ 0.076197
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.07179
$ 0.07179$ 0.07179

$ 0.076197
$ 0.076197$ 0.076197

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.0138919
$ 0.0138919$ 0.0138919

+0.87%

-4.32%

-2.16%

-2.16%

Digital Fitness (DEFIT) रियल-टाइम प्राइस $0.072575 है. पिछले 24 घंटों में, DEFIT ने $ 0.07179 के कम और $ 0.076197 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEFIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.28 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0138919 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEFIT में +0.87%, 24 घंटों में -4.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Digital Fitness (DEFIT) मार्केट की जानकारी

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

31.37M
31.37M 31.37M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Digital Fitness का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEFIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.37M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.64M है.

Digital Fitness (DEFIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Digital Fitness का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00327958620774078 था.
पिछले 30 दिनों में, Digital Fitness का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004311753 था.
पिछले 60 दिनों में, Digital Fitness का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0103867162 था.
पिछले 90 दिनों में, Digital Fitness का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00327958620774078-4.32%
30 दिन$ -0.0004311753-0.59%
60 दिन$ +0.0103867162+14.31%
90 दिन$ 0--

Digital Fitness (DEFIT) क्या है

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

DEFIT लोकल करेंसी में

Digital Fitness (DEFIT) टोकन का अर्थशास्त्र

Digital Fitness (DEFIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEFIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Digital Fitness (DEFIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Digital Fitness (DEFIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEFIT प्राइस 0.072575 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEFIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEFIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.072575 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Digital Fitness का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEFIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.28M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEFIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEFIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.37M USD है.
DEFIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEFIT ने 1.28 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEFIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEFIT ने 0.0138919 USD की ATL प्राइस देखी.
DEFIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEFIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEFIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEFIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEFIT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.