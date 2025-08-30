Digital Bank of Africa मूल्य (DBA)
Digital Bank of Africa (DBA) रियल-टाइम प्राइस $0.00985033 है. पिछले 24 घंटों में, DBA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DBA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 34.76 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DBA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Digital Bank of Africa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 98999399.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 975.18K है.
आज के दिन के दौरान, Digital Bank of Africa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Digital Bank of Africa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013402743 था.
पिछले 60 दिनों में, Digital Bank of Africa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004159626 था.
पिछले 90 दिनों में, Digital Bank of Africa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001346450557384012 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0013402743
|-13.60%
|60 दिन
|$ -0.0004159626
|-4.22%
|90 दिन
|$ -0.001346450557384012
|-12.02%
DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro.
