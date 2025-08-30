DGMV की अधिक जानकारी

DigiMetaverse लोगो

DigiMetaverse मूल्य (DGMV)

गैर-सूचीबद्ध

1 DGMV से USD लाइव प्राइस:

$0.00408846
-1.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DigiMetaverse (DGMV) मूल्य का लाइव चार्ट
DigiMetaverse (DGMV) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0040422
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00418225
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0040422
$ 0.00418225
$ 0.409349
$ 0.0
--

-1.84%

-18.58%

-18.58%

DigiMetaverse (DGMV) रियल-टाइम प्राइस $0.00408846 है. पिछले 24 घंटों में, DGMV ने $ 0.0040422 के कम और $ 0.00418225 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DGMV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.409349 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DGMV में --, 24 घंटों में -1.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DigiMetaverse (DGMV) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 4.09M
0.00
1,000,000,000.0
DigiMetaverse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DGMV की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.09M है.

DigiMetaverse (DGMV) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DigiMetaverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DigiMetaverse का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007510235 था.
पिछले 60 दिनों में, DigiMetaverse का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010171769 था.
पिछले 90 दिनों में, DigiMetaverse का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000611639866114066 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.84%
30 दिन$ -0.0007510235-18.36%
60 दिन$ +0.0010171769+24.88%
90 दिन$ +0.000611639866114066+17.59%

DigiMetaverse (DGMV) क्या है

We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most. Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services. Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight

DigiMetaverse (DGMV) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DigiMetaverse प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DigiMetaverse (DGMV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DigiMetaverse (DGMV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DigiMetaverse के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DigiMetaverse प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DGMV लोकल करेंसी में

DigiMetaverse (DGMV) टोकन का अर्थशास्त्र

DigiMetaverse (DGMV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DGMV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DigiMetaverse (DGMV) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DigiMetaverse (DGMV) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DGMV प्राइस 0.00408846 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DGMV से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DGMV से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00408846 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DigiMetaverse का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DGMV के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DGMV की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DGMV की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
DGMV की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DGMV ने 0.409349 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DGMV का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DGMV ने 0.0 USD की ATL प्राइस देखी.
DGMV का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DGMV के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DGMV इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DGMV इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DGMV का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

