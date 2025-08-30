DIGGER AI मूल्य (DIGGAI)
DIGGER AI (DIGGAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DIGGAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DIGGAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DIGGAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DIGGER AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DIGGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.48M है, कुल आपूर्ति 999483359.979037 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.21K है.
आज के दिन के दौरान, DIGGER AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DIGGER AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DIGGER AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DIGGER AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+8.90%
|60 दिन
|$ 0
|+20.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions.
DIGGER AI (DIGGAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DIGGAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
