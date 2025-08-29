Didi Bam Bam मूल्य (DDBAM)
Didi Bam Bam (DDBAM) रियल-टाइम प्राइस $0.085458 है. पिछले 24 घंटों में, DDBAM ने $ 0.084635 के कम और $ 0.092534 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DDBAM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.596253 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.062681 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DDBAM में +0.61%, 24 घंटों में -7.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Didi Bam Bam का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DDBAM की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.80M है.
आज के दिन के दौरान, Didi Bam Bam का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00691127923526911 था.
पिछले 30 दिनों में, Didi Bam Bam का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021760768 था.
पिछले 60 दिनों में, Didi Bam Bam का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0120955458 था.
पिछले 90 दिनों में, Didi Bam Bam का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00691127923526911
|-7.48%
|30 दिन
|$ +0.0021760768
|+2.55%
|60 दिन
|$ +0.0120955458
|+14.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.
