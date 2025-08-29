Dickbutt मूल्य (DICKBUTT)
-1.64%
-9.04%
-10.94%
-10.94%
Dickbutt (DICKBUTT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DICKBUTT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DICKBUTT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DICKBUTT में -1.64%, 24 घंटों में -9.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dickbutt का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.61M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DICKBUTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.61M है.
आज के दिन के दौरान, Dickbutt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dickbutt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dickbutt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dickbutt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.04%
|30 दिन
|$ 0
|-1.62%
|60 दिन
|$ 0
|+51.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.
