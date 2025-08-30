DICE मूल्य ($DICE)
DICE ($DICE) रियल-टाइम प्राइस $0.00138824 है. पिछले 24 घंटों में, $DICE ने $ 0.0012813 के कम और $ 0.00144654 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $DICE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03142132 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00083298 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $DICE में -0.70%, 24 घंटों में +7.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DICE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 364.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $DICE की मार्केट में उपलब्ध राशि 263.66M है, कुल आपूर्ति 297940236.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 411.75K है.
आज के दिन के दौरान, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000060253 था.
पिछले 60 दिनों में, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001046941 था.
पिछले 90 दिनों में, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000605746195016945 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+7.61%
|30 दिन
|$ -0.0000060253
|-0.43%
|60 दिन
|$ -0.0001046941
|-7.54%
|90 दिन
|$ -0.000605746195016945
|-30.37%
MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
