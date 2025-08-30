$DICE की अधिक जानकारी

DICE लोगो

DICE मूल्य ($DICE)

गैर-सूचीबद्ध

1 $DICE से USD लाइव प्राइस:

$0.00137968
$0.00137968
+6.80%1D
mexc
USD
DICE ($DICE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:07:09 (UTC+8)

DICE ($DICE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0012813
$ 0.0012813
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00144654
$ 0.00144654
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0012813
$ 0.0012813

$ 0.00144654
$ 0.00144654

$ 0.03142132
$ 0.03142132

$ 0.00083298
$ 0.00083298

-0.70%

+7.61%

+11.01%

+11.01%

DICE ($DICE) रियल-टाइम प्राइस $0.00138824 है. पिछले 24 घंटों में, $DICE ने $ 0.0012813 के कम और $ 0.00144654 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $DICE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03142132 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00083298 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $DICE में -0.70%, 24 घंटों में +7.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DICE ($DICE) मार्केट की जानकारी

$ 364.37K
$ 364.37K

--
--

$ 411.75K
$ 411.75K

263.66M
263.66M

297,940,236.0
297,940,236.0

DICE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 364.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $DICE की मार्केट में उपलब्ध राशि 263.66M है, कुल आपूर्ति 297940236.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 411.75K है.

DICE ($DICE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000060253 था.
पिछले 60 दिनों में, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001046941 था.
पिछले 90 दिनों में, DICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000605746195016945 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+7.61%
30 दिन$ -0.0000060253-0.43%
60 दिन$ -0.0001046941-7.54%
90 दिन$ -0.000605746195016945-30.37%

DICE ($DICE) क्या है

MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!

DICE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DICE ($DICE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DICE ($DICE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DICE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DICE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$DICE लोकल करेंसी में

DICE ($DICE) टोकन का अर्थशास्त्र

DICE ($DICE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $DICE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DICE ($DICE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DICE ($DICE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $DICE प्राइस 0.00138824 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$DICE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$DICE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00138824 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DICE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$DICE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 364.37K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$DICE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$DICE की मार्केट में उपलब्ध राशि 263.66M USD है.
$DICE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$DICE ने 0.03142132 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$DICE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$DICE ने 0.00083298 USD की ATL प्राइस देखी.
$DICE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$DICE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $DICE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $DICE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $DICE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:07:09 (UTC+8)

