DiamondShell मूल्य (DSHELL)
--
--
0.00%
0.00%
DiamondShell (DSHELL) रियल-टाइम प्राइस $0.01794758 है. पिछले 24 घंटों में, DSHELL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DSHELL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.1 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01350254 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DSHELL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DiamondShell का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DSHELL की मार्केट में उपलब्ध राशि 550.00K है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.95K है.
आज के दिन के दौरान, DiamondShell का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DiamondShell का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019708973 था.
पिछले 60 दिनों में, DiamondShell का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0057635530 था.
पिछले 90 दिनों में, DiamondShell का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003878320903799683 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0019708973
|+10.98%
|60 दिन
|$ +0.0057635530
|+32.11%
|90 दिन
|$ +0.003878320903799683
|+27.57%
DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance).
