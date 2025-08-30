Diamond Standard Carat मूल्य (CARAT)
Diamond Standard Carat (CARAT) रियल-टाइम प्राइस $0.399509 है. पिछले 24 घंटों में, CARAT ने $ 0.399496 के कम और $ 0.399544 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CARAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.841665 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.350491 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CARAT में -0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Diamond Standard Carat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.
आज के दिन के दौरान, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0666045424 था.
पिछले 60 दिनों में, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0253281115 था.
पिछले 90 दिनों में, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ -0.0666045424
|-16.67%
|60 दिन
|$ -0.0253281115
|-6.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB).
