Diamond Standard Carat लोगो

Diamond Standard Carat मूल्य (CARAT)

गैर-सूचीबद्ध

1 CARAT से USD लाइव प्राइस:

$0.399509
$0.399509$0.399509
0.00%1D
USD
Diamond Standard Carat (CARAT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:17:28 (UTC+8)

Diamond Standard Carat (CARAT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.399496
$ 0.399496$ 0.399496
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.399544
$ 0.399544$ 0.399544
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.399496
$ 0.399496$ 0.399496

$ 0.399544
$ 0.399544$ 0.399544

$ 0.841665
$ 0.841665$ 0.841665

$ 0.350491
$ 0.350491$ 0.350491

-0.00%

-0.00%

-1.13%

-1.13%

Diamond Standard Carat (CARAT) रियल-टाइम प्राइस $0.399509 है. पिछले 24 घंटों में, CARAT ने $ 0.399496 के कम और $ 0.399544 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CARAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.841665 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.350491 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CARAT में -0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Diamond Standard Carat (CARAT) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Diamond Standard Carat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.

Diamond Standard Carat (CARAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0666045424 था.
पिछले 60 दिनों में, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0253281115 था.
पिछले 90 दिनों में, Diamond Standard Carat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.00%
30 दिन$ -0.0666045424-16.67%
60 दिन$ -0.0253281115-6.33%
90 दिन$ 0--

Diamond Standard Carat (CARAT) क्या है

CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB).

Diamond Standard Carat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Diamond Standard Carat (CARAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Diamond Standard Carat (CARAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Diamond Standard Carat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Diamond Standard Carat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CARAT लोकल करेंसी में

Diamond Standard Carat (CARAT) टोकन का अर्थशास्त्र

Diamond Standard Carat (CARAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CARAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Diamond Standard Carat (CARAT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Diamond Standard Carat (CARAT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CARAT प्राइस 0.399509 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CARAT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CARAT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.399509 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Diamond Standard Carat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CARAT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CARAT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CARAT ने 0.841665 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CARAT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CARAT ने 0.350491 USD की ATL प्राइस देखी.
CARAT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CARAT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CARAT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CARAT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CARAT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:17:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.