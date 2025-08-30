Diamond Hands मूल्य (DHANDS)
Diamond Hands (DHANDS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DHANDS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DHANDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DHANDS में +1.00%, 24 घंटों में -6.43%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Diamond Hands का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DHANDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.26M है, कुल आपूर्ति 998257796.649516 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.37K है.
आज के दिन के दौरान, Diamond Hands का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Diamond Hands का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Diamond Hands का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Diamond Hands का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.43%
|30 दिन
|$ 0
|+26.87%
|60 दिन
|$ 0
|+49.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling.
Diamond Hands (DHANDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DHANDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.