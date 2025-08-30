Diamond castle मूल्य (DMCK)
Diamond castle (DMCK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DMCK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DMCK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.212977 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DMCK में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Diamond castle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DMCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.06K है.
आज के दिन के दौरान, Diamond castle का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Diamond castle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Diamond castle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Diamond castle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ 0
|0.00%
|60 दिन
|$ 0
|-79.92%
|90 दिन
|$ 0
The DMCK project increases De-fi's asset value by converging the blockchain and the foreign exchange (Fx) market and issuing NFTs in conjunction with physical goods. It is a service that guarantees membership rights through NFTs, strengthens authenticity and preservation, and solves the challenges of the secondary market. NFTs are issued for each product to emphasise the authenticity of the product or digital content, information storage of physical assets, and transparency of distribution channels.
