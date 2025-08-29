Diamond मूल्य (DMD)
Diamond (DMD) रियल-टाइम प्राइस $2.6 है. पिछले 24 घंटों में, DMD ने $ 2.6 के कम और $ 2.82 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DMD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 33.58 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.055845 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DMD में -1.75%, 24 घंटों में -4.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Diamond का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DMD की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.88M है, कुल आपूर्ति 4380000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.39M है.
आज के दिन के दौरान, Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ -0.115783880614609 था.
पिछले 30 दिनों में, Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5099967600 था.
पिछले 60 दिनों में, Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ +0.7803801200 था.
पिछले 90 दिनों में, Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2061423439731257 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.115783880614609
|-4.26%
|30 दिन
|$ +0.5099967600
|+19.62%
|60 दिन
|$ +0.7803801200
|+30.01%
|90 दिन
|$ +0.2061423439731257
|+8.61%
Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Diamond (DMD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Diamond (DMD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Diamond के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Diamond प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Diamond (DMD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DMD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
